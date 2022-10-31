Очевидцев ДТП на трассе М5 Урал 24 октября просят откликнуться

Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает очевидцев дорожной аварии, произошедшей 24 октября 2022 года в 15:55 на 198-ом километре трассы М5 Урал.

68-летний рязанец за рулём Skoda Octavia столкнулся с Audi A4, за рулём которого находился 42-летний мужчина. Audi после столкновения съехал в кювет.

В аварии пострадали оба водителя, 41-летняя пассажирка Skoda и 21-летняя пассажирка Audi.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к. 1, кабинет №12.

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