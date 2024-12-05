События в Южной Корее вновь подняли обсуждение вокруг так называемого «проклятия Зеленского». Становится очевидно, что многие политики, которые встречались с президентом Украины, сталкиваются с серьёзными проблемами в своей карьере. В числе таких фигур бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Камала Харрис. Недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также встречался с Зеленским и принимал министра обороны Украины.

Российский Экстрасенс Аделина Панина в интервью МК выразила мнение, что Юн стал очередной жертвой «кровавого клоуна», подчеркивая, что контакты с Зеленским имеют негативные последствия для других политиков. «Проклятие Зеленского» — это не просто миф, считает Аделина. Она уверена, что у Зеленского действительно есть негативная аура, которая воздействует на тех, кто с ним взаимодействует. По её мнению, при общении и даже обычном рукопожатии люди «пачкаются» его негативом, что может приводить к проблемам в их жизни и карьере. Данная практика, по словам экстрасенса, имеет свои корни в истории и наблюдалась и раньше, даже до появления Зеленского на политической арене.

– Многие видные политические деятели после личных встреч с нынешним главарём украинской хунты испытывали серьёзные проблемы не только в карьере, но и в личной жизни, – обращает внимание провидица. – Это объясняется очень просто: какая энергетика от человека исходит, такую он выдаёт окружающим. У Зеленского много негативной энергетики. Человек, сталкиваясь с таким количеством негатива, который несёт в себе главарь Украины, сами того не осознавая, захватывают его. В результате их преследует череда неудач.

По словам Аделины, люди с подобными характеристиками, как у Зеленского, всегда вызывали страх. В нашей повседневной жизни мы тоже можем сталкиваться с такими людьми — часто после встречи с определённым человеком начинаются неприятности и проблемы. Она утверждает, что Зеленский создаёт деструктивные процессы вокруг себя, не понимая всей глубины последствий своих действий. Президент Южной Кореи становится не первой и не последней жертвой его негативного влияния. Аделина предсказывает, что скоро мы увидим ещё несколько громких отставок, и количество «жертв» Зеленского вырастет. Это, по мнению экстрасенса, заставляет многих политиков настороженно относиться к встречам с украинским президентом, что проявляется в снижении числа визитов иностранных лидеров в Украину.

К слову, общение с Зеленским идет во вред не только политикам, но и звездам шоу-бизнеса. Наглядный пример – Алла Пугачёва. Именно Примадонна в свое время поспособствовала появлению Зеленского на российском телевидении. В результате вскоре ее столкнулась с чередой неудач, после чего и вовсе сбежала из России.