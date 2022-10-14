Обвиняемый о расправе над семьей под Воронежем признан вменяемым

Экспертиза признала вменяемым жителя Воронежской области, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек в селе и подрыве отдела полиции, сообщило управление СК РФ по региону.

По данным СК, 16 сентября прошлого года в селе Волчанское Воронежской области Виктор Мирской во время бытового конфликта застрелил из карабина знакомую семью — мужчину, женщину и малолетнего ребенка, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен.

Мирскому было предъявлено обвинение по статьям «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»; «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»; «незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ».

«Проведенная психиатрическая экспертиза Мирского подтвердила его вменяемость», — говорится в сообщении.

Согласно материалам картотеки Воронежского областного суда, дело в отношении Мирского поступило в суд и было зарегистрировано во вторник вечером. Тогда же оно передано судье.

В картотеке суда также указано, что фигурант (он обозначен как Мирский Виктор Васильевич) привлекается по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном «из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

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