Обстановка в лесах Рязанской области стабилизировалась, группировку по тушению пожаров в регионе сокращают

Из лесов Рязанской области вывели больше 2 тысяч человек личного состава и 266 единиц техники, задействованных в тушении природных возгораний. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замруководителя Минприроды Сергея Аноприенко. По его словам, меру предложили правительственная комиссия и оперштаб.

Сергей Аноприенко: «Это было поддержано. Сегодня мы сформируем очередной список. Завтра на правкомиссии мы рассмотрим вопрос по дополнительному выводу группировки. Ситуация стабилизирована, локализована, абсолютно контролируема»

Как уточнил Сергей Аноприенко, есть участки, где ещё предстоит работа, но этот объём работ абсолютно понятен.

Отмечается, что огонь распространился по молодой поросли, в частности по заболоченным участкам. Из-за этого увеличилось количество дыма, затрудняющего тушение наземными службами. Этот участок отрабатывает авиация.