Обстановка в лесах Рязанской области стабилизировалась, группировку по тушению пожаров в регионе сокращают

Из лесов Рязанской области вывели больше 2 тысяч человек личного состава и 266 единиц техники, задействованных в тушении природных возгораний. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замруководителя Минприроды Сергея Аноприенко. По его словам, меру предложили правительственная комиссия и оперштаб.
Как уточнил Сергей Аноприенко, есть участки, где ещё предстоит работа, но этот объём работ абсолютно понятен.
Отмечается, что огонь распространился по молодой поросли, в частности по заболоченным участкам. Из-за этого увеличилось количество дыма, затрудняющего тушение наземными службами. Этот участок отрабатывает авиация.