Общественный транспорт в Рязани не соблюдает интервал движения — прокуратура

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Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани за ненадлежащую работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До поселка Семчино ходит автобусы №№ 17, 34М3, 98М2, 98аМ2, 98бМ2. Эти маршруты обслуживают перевозчики ИП Глебов М.Ю, ООО «Управляющая компания «РязаньИнвестАвто», ООО «Рязаньтрансавто XIV», ИП Савинков В.В., МУП г. Рязани «Управление Рязанского троллейбуса».

Прокуратура установила, что 7 марта 2021 году все перечисленные автобусы не выполнили ни одного рейса после 20:00. А транспорт по маршруту №53 выполнил лишь три рейса в вечернее время. При этом интервалы между автобусами составили от 15 до 137 минут, что не соответствует установленному графику.

Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани об устранении нарушений.