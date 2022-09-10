Общественные наблюдатели получили информацию о порче бюллетеня в Рязани

Общественные наблюдатели получили информацию о порче бюллетеня на рязанском УИК № 838, сообщает газета «Рязанские ведомости».

Ранее в телеграм-канале появилось сообщение о том, что избиратель написал на бюллетене слова, оскорбляющие Вооружённые силы России.

случившееся прокомментировал представитель наблюдательного совета Александр Селиванов. По его словам, выборы проходят в сложной геополитической ситуации, поэтому акция предсказуема. Эксперты ожидали чего-то подобного.

Посл 20 часов 11 сентября, когда официально закончится голосование, бюллетень достанут из урны. При необходимости члены избирательной комиссии напишут заявление в правоохранительные органы.