Обращение Путина 21 ноября. Главные заявления главы государства

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в четверг, 21 ноября. 7info публикует основные тезисы заявлений главы государства.

По территории России было применено западное дальнобойное оружие. Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.

Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации. РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.