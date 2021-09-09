Обнаружен новый вызывающий лихорадку вирус

В 2014 году китайские ученые рассказали о новом вирусе, названном Jingmen tick virus.
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к JMTV. Это произошло случайно — ученые исследовали образцы сыворотки крови людей с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая передается от укуса клещей.
Все образцы отличались от известных вирусов группы JMTV. Поэтому было принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч — река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона. Вирус назван в четь реки.
Имеющиеся данные показывают фактически глобальное распространение Jingmen tickvirus. Эксперты считают, что пока угрозы распространения вируса нет, однако не исключают вероятности его мутации.
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