Обнаружен новый вызывающий лихорадку вирус

В 2014 году китайские ученые рассказали о новом вирусе, названном Jingmen tick virus.

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к JMTV. Это произошло случайно — ученые исследовали образцы сыворотки крови людей с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая передается от укуса клещей.

Все образцы отличались от известных вирусов группы JMTV. Поэтому было принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч — река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона. Вирус назван в четь реки.

— По всей вероятности, новый вирус был передан человеку через укус клеща, который чаще всего инфицирует человека вирусом ККГЛ. Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки, — сообщила младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Роспотребнадзора Анастасия Гладышева.

Имеющиеся данные показывают фактически глобальное распространение Jingmen tickvirus. Эксперты считают, что пока угрозы распространения вируса нет, однако не исключают вероятности его мутации.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Еще клещи: в «Векторе» обнаружили новый вирус, вызывающий лихорадку.