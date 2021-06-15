Обнародованы профессии с наибольшими пенсиями

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Евгений Биезбардис, возглавляющий проект Pensopathology, рассказал агентству «Прайм», у работников каких профессий после завершения трудового стажа самые большие пенсии.

На хорошие пенсии могут рассчитывать космонавты. Они получают пенсию за выслугу лет, также им положена страховая пенсия по старости. На 1 января 2016 года пения космонавта составила 446 тыс. руб.

Хорошие пенсии бывают у военных, так как они тоже складываются из двух частей. Первая – это выплаты из федерального бюджета. Вторая – надбавка за выслугу лет.

Если, к примеру, военный после выхода на пенсию пойдет работать охранником на частное предприятие, то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. В таком случае военный может получить пенсию дважды, поясняет эксперт.