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Вторник, 15 июня, 2021
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Обнародованы профессии с наибольшими пенсиями

7info7
pixabay.com
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Евгений Биезбардис, возглавляющий проект Pensopathology, рассказал агентству «Прайм», у работников каких профессий после завершения трудового стажа самые большие пенсии.

На хорошие пенсии могут рассчитывать космонавты. Они получают пенсию за выслугу лет, также им положена страховая пенсия по старости. На 1 января 2016 года пения космонавта составила 446 тыс. руб.

Хорошие пенсии бывают у военных, так как они тоже складываются из двух частей. Первая – это выплаты из федерального бюджета. Вторая – надбавка за выслугу лет.

Если, к примеру, военный после выхода на пенсию пойдет работать охранником на частное предприятие, то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. В таком случае военный может получить пенсию дважды, поясняет эксперт.

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