Обнародован прогноз по половодью для Мокши и Оки

Рязанский гидрометеорологический центр обнародовал 10 марта краткую характеристику весеннего половодья для рек Мокша м Ока.

На основании сложившихся гидрометеорологических условий эксперты определили, что вскрытие льда на Оке ожидается в близкие к норме сроки или за неделю до этого.

Для Оки у Рязани, например, вскрытие ожидается в конце марта — начале апреля, в Касимове – в первую декаду апреля). Уровни воды на пике половодья на Оке пройдут, в среднем, при отметках на 1-2 м ниже нормы, на отрезке Касимов — Елатьма — до 2,4 м ниже нормы.

На Мокше максимальные уровни воды ожидаются до 1,5 м ниже нормы. При выпадении обильных ливней в период формирования пика половодья уровень воды может превысить прогнозный до 1 м.