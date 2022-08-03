Обманутый муж наказал любовника жены фалоимитатором

В Троицке 43-летний мужчина был вынужден обратиться в больницу после встречи с мужем любовницы. Об этом пишет МК.

Инцидент случился ночью 3 августа. 43-летний Азиз (имя изменено) откликнулся на призыв давней знакомой вместе провести ночь. Муж женщины уехал на двухдневную рыбалку и не должен был помешать любовным утехам. Но, по какой-то причине, решил вернуться домой раньше.

Застав в постели жены любовника, мужчина решил его наказать. Он связал Азиза и вставил ему в задний проход фалоимитатор. Экзекуция длилась полчаса, после чего обманутый муж выставил соперника из квартиры.

Самостоятельно извлечь инородный предмет пострадавший не сумел и был вынужден обратиться на подстанцию скорой помощи. Медики помогли горе-любовнику.