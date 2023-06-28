Областная Дума утвердила изменения в законодательство, направленные на улучшение демографической ситуации в регионе

На заседании областной Думы в среду, 28 июня, депутаты внесли изменения в региональный закон, регулирующий вопросы социального обслуживания. Корректировки законодательства сделаны в целях улучшения демографической ситуации в регионе, повышения рождаемости на территории Рязанской области и профилактики искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Новая норма закона расширяет меры поддержки нуждающимся женщинам в период беременности. Им предоставляется право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения. Возможность проживания в случае необходимости на период беременности в таких учреждениях, по мнению авторов законопроекта, позволит женщинам сделать выбор в пользу будущего ребенка.

Ранее в 2023 году была значительно увеличена поддержка беременных женщин, имеющих невысокий доход, путем введения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, размер которого составляет от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Рязанской области. Кроме того, в настоящее время установлена единовременная выплата при рождении ребенка на территории Рязанской области в размере 20 000 рублей, а также в повышенном размере 50 000 рублей – при рождении первого ребенка у женщины, возраст которой на момент рождения ребенка менее 25 лет.