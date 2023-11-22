Объявлен тендер на строительство филиала поликлиники № 11 в Рязани

На сайте госзакупок опубликована конкурсная документация по выбору подрядчика для строительства нового здания поликлиники № 11 в Дашково-Песочне.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 537 млн 927 тыс 009,20 руб. Заявки принимаются до 7 декабря, работы начнутся 1 февраля 2024 года и завершатся к 30 сентября 2025 года.

Ранее 7info подробно рассказывало о строительстве новой поликлиник в Рязани. Под неё выделен участок на пересечении улицы Серёжина гора и Васильевского переулка, разработана проектно-сметная документация.

Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, будет обслуживать 50 тысяч человек. Площадь здания — 11,4 квадратных метров, там расположатся кабинеты 30 врачебных участков.