Среда, 22 ноября, 2023
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Объявлен тендер на строительство филиала поликлиники № 11 в Рязани

7info

На сайте госзакупок опубликована конкурсная документация по выбору подрядчика для строительства нового здания поликлиники № 11 в Дашково-Песочне.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 537 млн 927 тыс 009,20 руб. Заявки принимаются до 7 декабря, работы начнутся 1 февраля 2024 года и завершатся к 30 сентября 2025 года.

Ранее 7info подробно рассказывало о строительстве новой поликлиник в Рязани. Под неё выделен участок на пересечении улицы Серёжина гора и Васильевского переулка, разработана проектно-сметная документация.

Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, будет обслуживать 50 тысяч человек. Площадь здания — 11,4 квадратных метров, там расположатся кабинеты 30 врачебных участков.

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