Объявлен тендер на новогоднее оформление Рязани

На портале Госзакупок опубликован тендер на оформление Рязани к Новому году. На украшение города, согласно заявке, выделяют 15 миллионов рублей.

Заказчиком выступает Управление энергетики и ЖКХ рязанской мэрии. Перед подрядчиком стоит задача по установке различных праздничных объектов. Среди них — искусственные ели, светодиодные скульптуры, фотозона, световое оформление пешеходного моста, световые фонтаны, ёлочные игрушки, проекции на здание академии ФСИН и рязанского оформления Почты России. Также выделены средства на ремонт световых перетяжек.

Заявки на участие в закупке принимаются до 3 декабря.

Эскиз из материалов тендера с сайта Госзакупок