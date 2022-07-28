Татьяна Проводина

Объекты размещения ТКО в Рязанской области будут сканировать лазером

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Объекты размещения ТКО в Рязанской области будут сканировать лазером.

27 июля на совещании в региональном министерстве природопользования собственники объектов размещения твёрдых коммунальных отходов поддержали идею лазерного сканирования объектов и согласились на проведение работ.

Работы по лазерному сканированию проводит ППК «Российский экологический оператор» безвозмездно. Мера позволит получить достоверную информацию по объектам размещения ТКО.

«Российский экологический оператор» ведёт аэросъёмку объектов размещения ТКО с помощью дронов. Полученные данные загружаются в специализированную программу, а затем формируется 3D-модель объекта размещения ТКО.

Совещание провёл первый замминистра Александр Акимов. Также в совещании участвовали представители администраций муниципальных районов Рязанской области. Об этом говорится на сайте министерства.

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