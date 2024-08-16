Объединяющий процесс: на «Фабрике процессов» продолжают изучать инструменты нацпроекта «Производительность труда»

Предприятия — участники нацпроекта «Производительность труда» продолжают обучать своих сотрудников на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». С 2020 года научились применять инструменты бережливых технологий около 2 000 сотрудников предприятий из различных сфер — от оказания услуг до промышленного производства.

15 августа участниками процесса сборки узла пульта регулятора давления газа стали сотрудники компаний «Фибратек», «Лига-Флекс», а также Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В ходе трех производственных смен участники должны были изготовить определенное количество деталей. После окончания каждой — команда обсуждает происходившее и пытается найти способы оптимизировать рабочий процесс: привести в порядок рабочее место, избежать излишней транспортировки или грамотно использовать кадровый потенциал. Результатом становится понимание механизмов совершенствования процессов, а также его влияние на конечный результат.

Наша сборная команда успешно справилась с поставленной задачей и смогла к финальному раунду выйти из полумиллионных убытков к уверенной прибыли.