О состоянии пострадавших в аварии с участием автомобиля скорой помощи рассказали врачи рязанской БСМП

Специалисты БСМП оказали медицинскую помощь пострадавшим в ДТП сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщается в группе учреждения.

Напомним, авария произошла сегодня, 10 июля, примерно в 09:20, вблизи дома 29 по улице Есенина. Реанимобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем «Киа Рио». От удара реанимобиль влетел в столб. Пострадали водитель скорой помощи и 3 его пассажира — медицинские работники.

Специалисты БСМП сообщают, что травмы оказались легкими: у пострадавших только ушибы и растяжения. Госпитализация никому не потребовалась.