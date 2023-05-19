О последствиях новолуния в соединении с Ураном рассказала Василиса Володина

– Возможность ощутить, что я следую своему пути, в своем темпе и люблю себя вне зависимости от должностей, семейного положения и иных атрибутов социального одобрения. По возможности проведите хотя бы часть дня наедине с собой, воздержитесь от импульсивных трат и рисковых косметических процедур, – говорится в прогнозе.