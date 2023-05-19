На главнуюНовости мира 19.05.2023 07:59 О последствиях новолуния в соединении с Ураном рассказала Василиса Володина 7info7 https://img.freepik.com/free-photo/a-beautiful-young-woman-sleeps-in-a-white-bed_169016-18697.jpg?t=st=1654668226~exp=1654668826~hmac=6ab665781d021f3a2efbafda5be3ff9d0128d093d3253b77b9287071bd4c5f15&w=1380 Популярный астролог Василиса Володина рассказала, какие последствия повлечёт за собой наступление новолуния, которое соединится с Ураном 19 мая. – Новолуние в соединении с Ураном подстрекает по-новому взглянуть на материальные ценности. Например, осознать что мы слишком привязаны к вещам, внешнему виду, атрибутам комфорта, что мешает двигаться вперед, делая нас ригидными и слепыми в отношении возможностей. Инсайт может быть мощный, взрывающим сознание, – пишет Володина в своём telegram-канале. Для кого-то это время станет освобождением от внешней оценки. – Возможность ощутить, что я следую своему пути, в своем темпе и люблю себя вне зависимости от должностей, семейного положения и иных атрибутов социального одобрения. По возможности проведите хотя бы часть дня наедине с собой, воздержитесь от импульсивных трат и рисковых косметических процедур, – говорится в прогнозе. Читайте также Более 18 тысяч рязанских семей получают ежемесячные выплаты на детей до 17 лет Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023» В Облдуме обсудили сохранение и восстановление водоёмов Рязанской области У рязанцев остаётся несколько дней, чтобы подать свою идею по улучшению жизни в стране Судьба Санкт-Петербурга в 2023 году Глоба предрёк наступление агрессивного и конфликтного дня Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Эксперт рассказал о снижении атакующего потенциала ВФУ Массированные ракетные удары наносятся по объектам на юге, в центре и на западе Украины Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи Но если граждане не верят, им предлагается переключиться на видеозвонок, после чего злоумышленники имитируют работу из банковского офиса. Более 18 тысяч рязанских семей получают ежемесячные выплаты на детей до 17 лет Средства выплачивают на 33 тысячи детей. Пригожин: Бахмут ещё не взят! Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут ещё не взят. Аудиозапись его пресс-служба опубликовала в телеграм-канале 19 мая в 0 часов 13 минут. Мэр Касимова прокомментировал крупный пожар в городе, случившийся 18 мая Мэр Касимова прокомментировал крупный пожар в городе, случившийся 18 мая При обстреле ВСУ погибли женщина и родственник, помогавший сажать картошку У раненого мужчины ожоги 80% тела, множественные осколочные ранения, состояние крайне тяжёлое. Как меня подвели под Пронский монастырь Чтобы приоткрыть завесу тайны, автор отправился в Спасо-Преображенский Пронский монастырь. Мать рязанки Елены Логуновой рассказала, какое хочет наказание для убийцы В убийстве следствие обвиняет Александра Логунова, мужа Елены. Кошелева считает, что мужчина вину не оспаривает. ВСУ убили двух жителей Белгородской области, которые сажали картошку ЧП случилось в селе Нижнее Березово Шебекинского округа. Ещё одного человека госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Стример под наркотиками избивал девушку и стрелял, «изгоняя бесов» Подробности сообщила пресс-служба СК РФ. В Касимове вечером 18 мая загорелись хозпостройки Сообщение о пожаре поступило в 19.24. На месте происшествия работают 4 пожарные машины, 12 сотрудников МЧС. Рязанца отправили в СИЗО за оправдание терроризма и ложь о ВС РФ Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Рязанской области.