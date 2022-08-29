Нужны ли прививки и допустим ли самовыгул? Важные советы для владельцев домашних животных

31 августа в России ежегодно отмечают День ветеринарного работника. Праздник достаточно молодой, Министерство сельского хозяйства РФ официальным указом утвердило его 11 июня 2014 года. Кстати, именно 31 августа в православной традиции вспоминают мучеников Лавра и Флора. Именно их считают покровителями животных.

Первые упоминания о появлении профессии ветеринара отсылают нас во Францию XVIII века, в период правления Людовика XV. Конечно, изначально лечебные практики были основаны, скорее, на традиционных народных укладах и верованиях, но со временем приоритет продвинулся в сторону научного подхода, благодаря которому в XXI веке домашние питомцы получают быструю и качественную помощь при возникновении различных недугов.

Накануне праздника корреспондент 7info побеседовал со специалистами клиники «9 жизней». Ветеринары представили важные рекомендации по ежедневному уходу и содержанию животных в домашних условиях.

Прививаться или нет?

Однозначно да! Прививка – это залог защиты от всевозможных вирусов и заболеваний:

Калицивирусная инфекция, бешенство, кошачья чума (панлейкопения), вирусная лейкемия – характерные и частые инфекции кошек;

Бешенство, болезнь ауески, коронавирус (старая форма заболевания), лептоспироз, аденовирус, парвовирус – характерные и частые инфекции собак

Сегодня вакцины являются мультивалентными, то есть содержат в своем составе компоненты против основных форм заболеваний животных. Соответственно, нет никакой необходимости делать несколько прививок, достаточно одной и всего лишь один раз в год, но строго по расписанию.

Врачи рекомендуют записываться на вакцинацию заблаговременно (за месяц), чтобы не пропускать установленные сроки, так как перед прививкой необходим первичный осмотр (прививаться могут только здоровые животные).

Для маленьких особей есть свои нюансы: котят и щенков прививают в два этапа с интервалом в 21-23 дня, в следующий раз вакцинацию проводят ровно в год, далее – график соответствует стандарту (раз в год по расписанию).

Самовыгул и его последствия

Как правило, самостоятельные прогулки животных без хозяев приводят к травмоопасным ситуациям: братья меньшие вступают в перепалки, которые нередко заканчиваются повреждениями кожного покрова, сопровождающиеся абсцессом (гнойным воспалением). Транспорт на дорогах вносит свою травмоопасную лепту вплоть до летальных исходов. Помимо этого, через драки и укусы животные (особенно этому подвержены кошки) имеют все шансы «заработать» лейкоз и иммунодефицит (снижение борьбы с вирусами, лечения как такового нет, только профилактика).

Подобрали, обогрели, приютили

Если случилось так, что вы решил забрать домой животное с улицы, то не забудьте пройти необходимые процедуры осмотра:

Проверить на лишай (люминесцентная диагностика);

Ушные раковины на наличие клещей (если в доме присутствуют другие животные, то клещ распространится моментально);

Осмотреть животное на наличие блох;

Проверить животное на наличие глистов;

Проверить повреждения кожного покрова.

Очень важно! Вакцинировать можно только здоровое животное, поэтому изначально потребуется пройти необходимое лечение, а затем сделать прививку.

Владельцам на заметку

Животному, превышающему весовую категорию в 35 кг, при всей вашей необъятной любви будет достаточно сложно находится в небольшой однокомнатной квартире, поэтому отдавайте предпочтение более «миниатюрным» вариантам: чихуахуа, австралийский терьер, болонка и т.д.

Если у вас в квартире проживает сразу несколько особей, обеспечьте каждого отдельной миской и лотком (это обязательно касается кошек, они более трепетно к этому относятся в отличии от собак)

Не бойтесь приобщать детей к животным: учеными доказано, что у человека к взрослому возрасту резко снижается аллергическая реакция при контакте с животными с детского периода. Если ребенок испытывает страх, то проводите знакомство постепенно по 10-15 минут в день, понемногу увеличивая время.

И помните: заболевание проще профилактировать, а любое изменение в поведении вашего любимца лучше проверить в клинике.