Нужно реализовать все, что обещали во время предвыборной кампании — Павел Малков

14 сентября после закрытия избирательных участков в режиме видеоконференции прошло селекторное совещание с региональными отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия» в рамках подведения предварительных итогов Единого дня голосования – 2025. Рязанскую область представлял Губернатор, секретарь регионального отделения партии Павел Малков.

В видеоконференции от региона также участвовали: Вице-губернатор Артем Бранов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, его заместитель Александр Шевырев, председатель городской Думы Татьяна Панфилова, руководитель регионального исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии Юлия Феоктистова, кандидаты, участвующие в избирательных кампаниях текущего года от партии «Единая Россия», включая участников СВО.

Обсуждались предварительные итоги голосования. С центральной площадки мероприятия на связь с регионами вышли Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и Секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев.

Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул, что кандидаты от «Единой России» смогли добиться внушительных результатов в ходе выборов этого года.

«Кампании всех уровней прошли организованно. Отдельно хочу отметить рост участников кампаний, которые прошли через горнило специальной военной операции. Наши товарищи, уверен, выступили достойно», – сказал Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором будущих побед «Единой России». Председатель партии поблагодарил избирателей, граждан страны за участие в голосовании.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что по предварительным результатам ЕДГ-2025 положительно складывается для «Единой России»: кампания прошла легитимно, а выборы – организованно.

«Все три дня работал федеральный ситуационный центр партии, куда приходили сигналы о возможных нарушениях. Их было не так много. Все они в основном носили технический характер», – сказал он.

Владимир Якушев подчеркнул, что кандидатам от партии – участникам СВО должна быть оказана поддержка в работе в законодательных органах.

В рамках ВКС представители региональных отделений партии доложили о ходе и предварительных результатах выборов. По окончании мероприятия Губернатор Павел Малков прокомментировал журналистам проведение избирательных кампаний в Рязанской области. Он подчеркнул, что впереди – большая работа по исполнению наказов и обещаний, данных избирателям.

«Нужно реализовывать все, что говорилось, что обещали людям во время предвыборной кампании. Трехдневное голосование прошло на высоком организационном уровне и при высокой явке. Она предварительно составила в районе 45% – это на 12 процентных пунктов выше, чем 5 лет назад. Видно, что интерес к этим выборам намного выше. Никаких серьезных жалоб не поступило. Благодарю всех, кто пришел и сделал свой выбор», — сказал Павел Малков.

Павел Малков обратил внимание на участие в избирательных кампаниях региона кандидатов — участников СВО, которым отдавался особый приоритет. Все они достойно себя показали: «Уверен, что на каждого из них можно положиться. Со своей стороны мы – те, кто давно работают на госслужбе, – стараемся помочь, чтобы они быстрее поняли все нюансы государственной службы, работы в законодательном собрании и принесли максимум пользы родному краю».