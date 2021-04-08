Нужен консенсус между зоозащитниками, приютами и надзорными органами – Дмитрий Филиппов

7 апреля в Рязани состоялся публичный отчёт заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова и руководителей направлений, которые он курирует.

Одной из тем для обсуждения стала реализация нового закона о бездомных животных на территории региона. Поступили чиновникам вопросы и о состоянии приюта для собак в Сасовском районе. Заинтересованность выразили не только рязанцы, но и губернатор Николай Любимов.

О новых нормах закона рассказала руководитель ГУ ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова. Кроме того, она сообщила, что в сасовском приюте началась проверка, пока она не завершена. Результаты её специалисты огласят позже. По факту выявленных нарушений они проведут детальный анализ.

По словам зампреда правительства региона Дмитрия Филиппова, сейчас решается вопрос организации по всем нормам законодательства приюта для бездомных животных в городе Рязани.

В областном центре будут действовать два приюта, в которых, мы надеемся, удастся разместить две тысячи собак, запланированных к отлову, – сказал он. – Основная ответственность, считаю, должна лежать на владельце домашнего животного, которое по разным причинам становится бездомным. Сейчас же закон возлагает эту ответственность на государственные органы. На содержание животных требуются немалые деньги. Мы в любом случае будем работать с этим и направили соответствующие предложения. Нужен консенсус между зоозащитниками, действующими приютами для бездомных животных и надзорными органами.

Отвечая на вопрос главы региона о работе ГУ ветеринарии в период пандемии, Людмила Гаврикова отметила, что противоэпизоотические мероприятия были выполнены в полном объёме. Ветинспекция оказывала помощь в дезинфекции детских площадок, остановок, территорий ярмарок выходного дня.