Нутрициолог Федулова рассказала, какие методы укрепления иммунитета не работают

Работа иммунной системы зависит от комплексного поступления витаминов, минералов, аминокислот и пробиотиков. Поэтому предпочтение стоит отдавать сбалансированному питанию, а не отдельным пищевым добавкам или «суперфудам». Об этом «Газете.Ru» рассказала Лилия Федулова — технолог-нутрициолог, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.

По словам специалиста, укрепить иммунитет можно с помощью сочетания различных питательных веществ, которые совместно защищают организм от патогенов и регулируют воспалительные процессы.

Одним из примеров сбалансированного питания является средиземноморская диета. В ее основе — оливковое масло, рыба, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Реклама

Федулова подчеркнула, что организм лучше усваивает витамины и минералы из натуральных источников — таких как мясо, рыба, орехи и ферментированные продукты. Поэтому использовать пищевые добавки в качестве основного способа укрепления иммунитета не стоит, если только речь не идет о подтвержденном дефиците определенных веществ.

Также эксперт предостерегает от чрезмерного увлечения отдельными продуктами с ярко выраженными полезными свойствами.

«Важно не делать ставку на отдельные суперфуды, ведь избыток одних нутриентов может ухудшить усвоение других», — объяснила Федулова.