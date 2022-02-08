Нумерологи рассказали, как по дате рождения и номеру квартиры узнать об опасных для вас болезнях

Нумерологи уверены, что на жизнь человека и события, происходящие в ней, влияние имеют различные числа, будь то номер паспорта, лицевой счёт в банке и даже номер квартиры. Последний в сочетании с датой рождения может указывать на то, каких болезней вам стоит опасаться, сообщает «Пятый канал».

Чтобы получить «прогноз здоровья», нужно сложить все цифры в дате вашего рождения и прибавить к ним цифры, из которых состоит номер вашей квартиры. Если получается двузначное число, цифры необходимо сложить между собой, и так далее, пока не выйдет однозначное число.

Если вам выпала единица, то для вас особую опасность имеют сердечно-сосудистые заболевания. Скорее всего, вы ощущаете сильные недомогания в периоды падения или повышения атмосферного давления, а также во время магнитных бурь.

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Двойка подразумевает, что ваше физическое состояние напрямую зависит от состояния эмоционального. В период отчаяния и депрессии вы чувствуете упадок сил, а в период хорошего настроения – их подъём. Скорее всего, у вас склонность к заболеваниям сосудов, нервной системы и к проблемам, связанным с ЖКТ.

Тройка свойственна людям с высоким зарядом энергии. Но иногда желание успеть всё и сразу подрывает ваши силы. Не исключены проблемы с иммунитетом.

Тем, кому выпала четвёрка, необходимо проявлять к здоровью больше заботы. Часто возникающие воспалительные процессы тревожат, но всё же не перетекают в хроническую форму.

Пятёрка говорит о том, что у вас есть предрасположенность к полноте и эмоциональным всплескам во время магнитных бурь. Вам следует научиться контролировать себя и свой вес, следить за гормонами и перейти на правильное питание.

Состояние здоровья тех, кому выпала цифра шесть, напрямую зависит от пищевых привычек. Старайтесь правильно питаться, и тогда проблем со здоровьем будет меньше. Особенно это касается болезней желудка и кишечника.

Семёрка в нумерологии — цифра стабильности. Скорее всего, вы уверенный в себе человек, но если утратите равновесие, можете заработать хронические «болячки». Следите за органами дыхательной системы, уровнем витаминов.

Восьмёрка — число сюрпризов. Скорее всего, ваша жизнь настолько непредсказуема, что приходится много переживать. Не исключено возникновение аритмии, проблем с давлением, тромбоза, артрита.

Физическое здоровье человека, находящегося под влиянием девятки, определяет водный обмен. Чтобы обеспечить себе крепкое здоровье, нужно пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, а также всячески искать контакт с природой. В противном случае вам грозит раннее старение и проблемы с памятью.