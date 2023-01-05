Нумерологи предсказали большое несчастье тысячам россиян в 2023 году из-за их плохого числа судьбы

Нумерологи определили, люди с какими числами судьбы станут абсолютно несчастными в 2023 году.

Узнать число судьбы достаточно просто. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения, складывать их нужно до получения просто числа. По мнению нумерологов, неудачным 2023 год станет для людей со следующим числами судьбы:

2, 4, 9

Им нумерологи советуют не рисковать, не совершать необдуманных поступок и сделок. При этом «девяткам» не повезет больше остальных. Для них 2023 год станет временем больших испытаний и несчастья. Лишь вера в себя и свои силы поможет им справиться с неприятностями.