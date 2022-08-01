Нумеролог предсказал, когда Россия достигнет небывалого величия

Нумеролог Владимир Кузнецов дал прогноз по развитию экономики России на ближайшие годы. По его словам, совсем скоро страна достигнет небывалого величия, правда, до этого момента ей придётся доказывать своё могущество.

Как пишет Starhit, ссылаясь на слова эксперта, 2022 год станет временем объединения россиян. Оно станет символом возрождения традиционных ценностей. Под числом «5» пройдёт и следующий, 2023 год, что также символизирует единение.

В 2023 и 2024 годах возможен экономический спад, но продлится он недолго. Серьёзного удара по экономике он не нанесёт, однако обнажит некоторые внешние проблемы. Именно в это время пустые ниши будут активно занимать отечественные производители.

По мнению Кузнецова, через несколько лет Россия активно начнёт наращивать внешнеэкономический потенциал. Большую роль будет играть играть импорт турецких, китайских и в целом азиатских и восточных товаров. Потери, которые последуют от отказа от европейских брендов, окажутся незначительными. России будет, что предложить взамен: отечественные товары также «пойдут» на международные рынки.