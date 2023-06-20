Среда, 21 июня, 2023
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Нумеролог и прогност Джули По: Фармацевтика – отрасль для роста,

Kate

Введенные против нашей страны западные пакетные санкции мы практически не заметили. Однако в аптеках постепенно исчезают лекарства, которым нет российских аналогов. Не так давно пришла обнадеживающая новость: открылись фармацевтические заводы в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге по выпуску широкого спектра востребованных лекарств и фармацевтических субстанций для их производства.

Напомним, ранее в одном из стримов нумеролог Джули По говорила о начале восстановления промышленности, отвечая на вопрос своих подписчиков о том, когда изменится ситуация в фармацевтической отрасли.

– Конечно, быстро возобновить производство фармацевтической продукции на территории всей страны будет практически невозможно. Но наше правительство это понимает, и уже запустило процессы восстановления российской промышленности, — заметила тогда Джули и добавила. – В целом, медицинскую сферу с 2024 года и в ближайшие пять лет ожидают улучшения, технологии тоже будут развиваться.

И вот последние новости об открытии фармацевтических производств буквально взбодрили россиян. Обращая внимание в целом на развитие медицинского сектора, нумеролог поделилась прогностикой, начиная с 2021. Тогда удручающие показатели смертности были вызваны последствиями ковида. По нумерологической прогностике в 2022 году ее уровень был на уровне -4, и в 2023 году он составит -5 баллов. То есть количество граждан, которых потеряет Россия, растет.

– Речь идет не о выездах, а именно о гибели с 2022 по 2023 год, как мы видим идет понижение этого сектора. Поэтому, конечно, деньги в развитие фармацевтического сектора и в развитие военной хирургии будут вкладываться колоссальные, – рассказала Джули По. – В 2024 году, к концу, идет перехват процентов, то есть уже +3 балла, что говорит о том, что, конечно, Россия с этим справится. Вот это основные тенденции.

Хочется надеяться, что положительный прогноз нумеролога сбудется, а названные регионы, продолжая традиции развития отечественной промышленности, внесут свой вклад в возрождение в том числе и фармацевтической отрасли.

О том, как будут развиваться события, в том числе политические в нашей стране и на мировой арене, по-прежнему можно узнать на YouTube-канале «Нумеролог Джули По». Подписывайтесь и на

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