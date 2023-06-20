Введенные против нашей страны западные пакетные санкции мы практически не заметили. Однако в аптеках постепенно исчезают лекарства, которым нет российских аналогов. Не так давно пришла обнадеживающая новость: открылись фармацевтические заводы в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге по выпуску широкого спектра востребованных лекарств и фармацевтических субстанций для их производства.
Напомним, ранее в одном из стримов нумеролог Джули По говорила о начале восстановления промышленности, отвечая на вопрос своих подписчиков о том, когда изменится ситуация в фармацевтической отрасли.
И вот последние новости об открытии фармацевтических производств буквально взбодрили россиян. Обращая внимание в целом на развитие медицинского сектора, нумеролог поделилась прогностикой, начиная с 2021. Тогда удручающие показатели смертности были вызваны последствиями ковида. По нумерологической прогностике в 2022 году ее уровень был на уровне -4, и в 2023 году он составит -5 баллов. То есть количество граждан, которых потеряет Россия, растет.
Хочется надеяться, что положительный прогноз нумеролога сбудется, а названные регионы, продолжая традиции развития отечественной промышленности, внесут свой вклад в возрождение в том числе и фармацевтической отрасли.
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