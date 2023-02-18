Нумеролог Джули По рассказала, когда в ходе спецоперации могут применить отравляющее оружие

Известный российский нумеролог и прогност Джули По в интервью МК в Красноярске представила свой прогноз на ход специальной военной операции на Украине в 2023 году. По её словам, существует риск применения отравляющего оружия.

По словам Джули По, произойти это может в апреле.

– Использование технических резервов, в том числе большого количества личного состава. Риски от применения «отравляющего» оружия. Крайне высок риск включения в конфликт других стран, – так охарактеризовала апрель нумеролог.

Провидица также отмечает, что оценивать события, которые ещё не произошли, очень тяжело. Однако сейчас, по её словам, перед Россией стоит всё та же задача: предотвратить начало Третьей мировой войны на условиях России, а не стран Запада.