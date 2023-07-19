Нумеролог Джули По рассказала, какое государство будет главенствовать в ЕС в ближайшие годы

Польша оказывает острое влияние на политическую ситуацию в Европе на фоне событий на Украине. Это европейское государство претендует в ближайшие годы на лидирующие позиции. Об этом заявила «Лучший прогност мировых событий» по версии профессионального форума Торгово-промышленной палаты РФ «Человек Дела», футуролог и нумеролог Джули По. Она уточнила, что с апреля 2023 года и в течение дальнейших семи лет государство будет главенствовать в ЕС.

«С 17 апреля 2023 года по 17 октября 2030 года Польша будет играть главную роль в Европе. Она будет настаивать на своём, причём очень агрессивно. <…> Если до этого момента у Польши был пик спада, и мы тем не менее наблюдали достаточно агрессивную риторику во всевозможных пространствах СМИ, то с 17 апреля 2023 года эта риторика будет приобретать уже реальные очертания <…> Польша начнёт бороться за власть в Европе», — рассказала Джули По во время стрима на своём Youtube-канале ещё 25.01.2023 года.

Тогда же футуролог напомнила, что уже неоднократно заявляла о последствиях притязаний Варшавы для Европы. По словам Джули По, Польша — не дружественное государство как для РФ, так и для ЕС.

«Польша сменит жезл на меч и может даже начать определённые конфронтации. И первая, с кем она начнёт активно бороться, как это ни странно — это с Германией, о чём я уже говорила, и второе государство — это Эстония», — заявила эксперт.

По словам Джули По, Польша захочет взять под контроль всё европейское сообщество и потребует помощи Соединённых Штатов Америки. Однако, по её расчётам, Вашингтон будет занят своими делами и не станет помогать польскому государству. В связи с этим, рассказала футуролог, Польше придётся выбирать: либо продвигаться самостоятельно, выстраивая определённую тактику, а именно — реализацию мечты о возрождении Речи Посполитой, или наоборот, придерживаться определённых наставлений со стороны Запада.

Позднее (02.07.2023 года) зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Польша намерена сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе. По его словам, Варшава хочет разместить американское ядерное оружие на своей территории.

«Поляки просят разместить ядерное оружие на своей территории уже года два или три. Они это не сейчас придумали. Они это делают для того, чтобы лишить Германию центрового места в европейской архитектуре НАТО. Они думают о том, как укрепить позиции Польши в качестве наместника англо-саксонского мира в континентальной Европе», — сказал Климов в интервью порталу Ura.ru.

О том, что Польша хочет принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing стало известно 30 июня 2023 года. В альянсе присоединение польской стороны допускают, однако для этого необходимы также одобрение президента США, премьер-министра Великобритании и группы ядерного планирования (NPG), куда входят все государства – участники североатлантического союза за исключением Франции.

Тем временем, если говорить об отношениях Германии и Польши, то (начало июля 2023 года) они изрядно подпортились из-за танков Leopard. Берлин и Варшава на почве выяснения отношений из-за обслуживания и ремонта немецких бронемашин успели поругаться. Напомним, в январском прогнозе Джули По назвала страну, с которой Варшава начнёт конфронтацию в Европе. И это была Германия.