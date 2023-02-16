Нумеролог Джули По назвала благоприятный период для завершение СВО в 2023 году

Ведущий российский нумеролог и прогност Джули По представила своё видение хода специальной военной операции в 2023 году и назвала благоприятный период для её завершения.

Специалист сообщила изданию МК в Новосибирске, что благоприятным периодом для завершения СВО станет следующий — с 28 августа по 7 октября. Возможно, в это время будет заключён мирный договор.

Однако до «мирного», по версии нумеролога, периода, будут достаточно непростые. Так, до 21 марта возможно стягивание мощного вооружения странами Европы. Будут проходить сильные бои по принципу «стенка на стенку». Возникновение предпосылок для вступления в конфликт третьих лиц. С марта по апрель ожидается временный период затишься. Значительные действия Джули По обещает с начала апреля по конец августа. Тогда возможно включение Польши, Белоруссии, боевых групп стран НАТО, применение «отравляющего» оружия.