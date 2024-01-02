Нумеролог Белова дала прогноз на 2024 год

Нумеролог Евгения Белова считает, что 2024 год для России станет весьма удачным. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

— Если мы сложим все цифры в номере наступающего года, то есть 2+0+2+4, мы получим 8. Это цифра, которая обозначает понятие бесконечности, цикличности, продолжения. Это цифра успеха и, в том числе, вечности, — рассказала Белова.

Нумеролог отметила, что не все цели, которые поставила Россия, будут достигнуты в текущем году. Но процесс достижения продолжится успешно.

Белова не сомневается в победе России в специальной военной операции, но такого, как в 1945 году, когда был подписан акт о капитуляции Германии, не будет. Победа растянется по времени, не будет одномоментной.

По мнению специалиста, процесс победы запущен в 2023 году, начиная с неудачного контрнаступления ВСУ. Этот процесс продолжится в 2024 году.

Нумеролог назвала февраль самым удачным месяцем для СВО. Она не исключает наступления российских войск в этом месяце.

Белова, основываясь на нумерологическом прогнозе, предполагает, что в течение года к России могут присоединиться новые регионы — как минимум 2. Например, Николаевская и Одесская области.

Также нумеролог уверена в воссоединении Херсонской и Запорожской областей, часть которых сейчас находится под властью Украины.

По её мнению, Херсон будет сдан без боя, а вот за Запорожье придётся бороться.