За день в поле нашего зрения попадают сотни картинок, но что остаётся в фокусе? Человеку свойственно иметь маленькие слабости: отдавать предпочтение джазу, пить кальвадос под строки Ремарка, коллекционировать почтовые марки, небрежно закусывая все это кусочком «бисквитной радости» с карамельной прослойкой и шоколадной крошкой в компании клубники и, пожалуй, темных бусинок черники. Аромат свежей выпечки — это отдельный вид зависимости, которой крайне сложно сопротивляться. И вот, ты уже свернул вправо от автобусной остановки и стоишь у прилавка, любовно поглядывая на круассан и прикидывая, сколько свертков сможешь унести в руках.

И как хорошо, что на планете существуют волшебники сего производства, способные претворить в жизнь столь «сладкие» чудесности в виде капкейков, «Графских развалин», «Праги» и прочих представителей. Ренат Агзамов, бессменный ведущий шоу «Кондитер», год за годом открывает новые таланты среди участников, тем самым предоставляя зрителям шанс в будущем прикоснуться к наиболее вкусным и качественным товарам напрямую от финалистов и победителей, среди которых оказалась рязанка Нина Винокурова.

Нину с детства приобщили к общепиту: мама — повар по профессии, работала в местной столовой, поэтому после школы и по мере надобности приходилось заглядывать в здание с бурлящими кастрюлями и шипящими маслом сковородками. Готовить нравилось всегда, но истинная любовь проснулась к кондитерским изделиям.

Социальные сети сегодня являются, в своем роде, стимулятором к активным действиям, помогая осознать и сделать правильный выбор в какой сфере развиваться в будущем.

«Однажды, в тысячный раз просматривая короткие видео с тортами, в голове возник вопрос: «Ну почему они могут, а я нет?» Это был протест и желание доказать, что я смогу».

Со временем интерес становился более профессиональным: Нина смотрела уже не просто на фотографии готовых продуктов, а на изготовителей и навыки. Приобщение к мечте началось с изучения азов у Александры Кислициной — шеф-повара и основателя кондитерских школ в Москве и Краснодаре. Елена Гнут поразила воображение возможностями декора тортов из мастики, показав, что скульптура — это не только музейные экспонаты. Алена Зорина и студия Blincake в Рязани расширили знания по классическим муссовым десертам.

«Никогда не произноси в этом месте словосочетание «растительные сливки»!» — повторяла Алена Зорина. Самое большое открытие после мастер-классов — это вкусовые качества приготовленных изделий. «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» поставляют бюджетную продукцию на искусственных растительных сливках. Но когда ты пробуешь натуральные сливки, сыр, масло…

У растительных сливок есть свой плюс — они не скисают, не портятся, не пропадают и будут держать форму даже при жаре «+30». Но если почитать состав, то перечень будет состоять из консервантов, загустителей и е-добавок. Из этих показателей складывается и цена.

На этом обучение не закончилось, и порция ярких впечатлений подоспела с коллегами по цеху — шоколатье из Белоруссии.

«Роня Белова и Андрей Дубовик поразили бесподобным шоколадом, при этом соблюдая баланс визуального восприятия. Конфеты с гречкой. Как можно поместить продукт питания в шоколад и сделать это вкусно? До сих пор остается секретом».

Идея подать заявку на шоу возникла внезапно. В это время на телеканале «Пятница» объявляли о новом сезоне «Кондитера» и наборе участников. Форма на официальном сайте была направлена, в кротчайшие сроки поступил ответ и предложение принять участие в шоу со всеми необходимыми инструкциями. Съёмки выпали на пик периода пандемии; компания возмещала проживание, проезд и питание.

Сюжет отсняли за 2 дня в феврале 2020, а готовый материал вышел на экраны только в сентябре того же года.

Медовик с апельсиновым кремом Ренат Агзамов удостоил наивысшей похвалы и пропустил Нину на следующий этап.

«Проведя небольшое интернет-расследование, стало понятно, что Ренат не любит сложные торты, а предпочитает классику».

Во время съемок ассистенты всячески подбадривали участников, так как работа перед камерой для новичков дело не из простых.

«А почему я должна стесняться? Когда что-то делаешь, ты должен быть уверен в качестве своего продукта, иначе для чего все это».

Мероприятия такого формата расширяют профессиональный кругозор: Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Москва, Курск — каждый кондитер привносит уникальный вклад в создании продукта.

После выпуска «Кондитер» произошел заметный рост на заказы, из Москвы приходили приглашения на проведение мастер-классов и на участие в шоу «Битва шефов».

«Съемки — это незабываемый опыт: режим многозадачности показывает себя в полной мере. Все мы знаем свои кухни и определенное время готовки для каждого торта. Установленный тайминг финального испытания — 6 часов. 6 ЧАСОВ!!! Невозможный срок для полноценной работы вместе с декором. Но в рамках шоу у тебя есть поставленная задача. Я помню, мы лепили Валерия Меладзе из мастики: моя версия походила, скорее, на Бугимена. Салют, Вера. Работа скульптора крайне сложно дается новичкам и близкого сходства добиться сложно, но этого в процессе съёмок и не требуют. Участием в шоу и путевкой в финал я доказала качество своего продукта. Не выбирай, а покупай».

Екатерина Стоцкая

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