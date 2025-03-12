НТВ запускает новое шоу «Гладиаторы» с Никитой Панфиловым

Телеканал НТВ объявил о запуске спортивно-развлекательного шоу «Гладиаторы» (16+) с Никитой Панфиловым в роли ведущего.

В новом проекте обычные люди бросают вызов профессиональным атлетам — гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой. Участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость, чтобы побороться за главный приз и звание гладиатора!

Каждое состязание проходит в формате дуэли: участник против гладиатора. Задача героя — преодолеть все этапы и набрать максимальное количество баллов. Среди испытаний — схватка на платформе над пропастью, забег по наклонным стенам, эстафета с тяжёлыми грузами, воздушные шахматы и другие зрелищные испытания. Пройти их будет непросто, ведь на пути каждого участника стоит гладиатор, чья цель — остановить соперника и не дать ему выиграть.

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«Гладиаторы» — это не просто соревнование, а яркое шоу с запоминающимися героями! Каждый гладиатор обладает уникальным образом и характером, они возвращаются из выпуска в выпуск, чтобы защищать свою арену. Зрителей ждут напряжённые поединки, эффектные дуэли и драматические моменты, где каждый участник должен доказать, что достоин пройти весь путь до конца и завоевать звание гладиатора.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».