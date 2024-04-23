НТВ покажет военно-историческую драму «Судьба диверсанта» (16+)

В пятницу, 26 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера военно-исторической драмы «Судьба диверсанта» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Главную роль в картине — железнодорожника Алеся Арловича — исполнил актёр театра и кино Алексей Суренский.

Алесь Арлович — собирательный образ, но в его основе — судьба реального советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.

После начала войны молодой железнодорожник Алесь Арлович (Алексей Суренский) записывается на фронт добровольцем. Его и других ребят ведут в призывной пункт в Могилёв. По дороге колонне встречается немецкий десант и берёт отряд в плен. Улучив момент, Алесю удаётся убить немецкого солдата, вооружиться и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему влиться в их ряды. Он соглашается и получает задание: вернуться и продолжить работу на железнодорожной станции, чтобы отряд получал важные сведения о передвижениях врага. Тем временем в город прибывает немецкое командование в лице коменданта Кляйнера (Александр Семчев). Бывший местный судья Виктор Климко (Андрей Смоляков) встречает его хлебом-солью и становится начальником местных полицаев. Параллельно Алесь узнает, что в городе действуют подпольщики и вливается в их ряды.