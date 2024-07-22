НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска» к юбилею Игоря Крутого

В воскресенье, 28 июля, в канун дня рождения народного артиста России, композитора Игоря Крутого, телеканал НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска», приуроченный к юбилею маэстро.

В честь своего 70-летия Игорь Крутой займёт место председателя жюри спецвыпуска «Маски» и попытается разгадать, кто из популярных артистов скрывается за совершенно новыми масками Осени, Пальмы, Ската и Сердца. Зрителей ждут праздничная атмосфера, невероятные постановки, любимые песни, искромётный юмор и море сюрпризов.

Игорь Крутой: «О том, каково быть участником шоу «Маска», я знаю не понаслышке. Почти четыре года назад я выходил на сцену в Новогоднем выпуске проекта в костюме Пряника. Это было непросто: требуется серьёзная вокальная, физическая и моральная подготовка. Ведь задача сделать так, чтобы тебя не узнали. На сцене ты должен полностью перевоплотиться в своего героя. Мне удалось остаться неузнанным, до сих пор вспоминаю удивлённые глаза жюри. Теперь пришло время удивляться мне. «Маска» — великолепное шоу, которое делает команда больших профессионалов. Для меня огромная радость и честь получить на свой юбилей такой подарок — специальный выпуск любимой «Маски», посвящённый моей круглой дате. Могу точно сказать, что будет много сюрпризов. Я приглашаю вас, дорогие зрители, присоединиться к нам в этот вечер. Потому что это будет праздник для друзей, в нашем большом узком кругу».

Поздравить Игоря Яковлевича придут и участники прошлых сезонов: так, Носорог (Кирилл Туриченко) вновь исполнит «Мы так нелепо разошлись», Пчела (Алсу) выйдет на сцену с композицией «Любовь уставших лебедей», а Пудель (Лада Дэнс) исполнит хит «Понарошку». Сам Крутой также не останется в стороне и поднимется на сцену, чтобы выступить вместе с хором Академии Игоря Крутого.

Кирилл Туриченко: «Спецвыпуск «Маски» посвящён композитору, написавшему множество фантастических песен, одну из которых мне выпала честь исполнить ещё во втором сезоне шоу. Это была композиция «Мы так нелепо разошлись». К сожалению, в тот раз она стала роковой для Носорога, но, благодаря тому, что я снял маску, мы наконец с вами познакомились. Мне всегда очень нравилась эта песня, но я и не думал, что спою её вновь, а тем более для самого Игоря Крутого в спецвыпуске «Маски». Спасибо ему большое за то, что он воспитал и продолжает воспитывать на своей музыке большое количество людей!»

Алсу: «Во-первых, этот выпуск будет интересно посмотреть, потому что появятся новые члены жюри, а это всегда привносит что-то новенькое и яркое в шоу. А во-вторых, обязательно будут красивые песни в неожиданном исполнении, как это всегда бывает на «Маске», много юмора, улыбок и, конечно, прекрасной музыки».

Специальный выпуск шоу «Маска» – 28 июля в 20:00 на НТВ!

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