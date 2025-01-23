НТВ объявил имена участников и членов жюри юбилейного сезона шоу «Суперстар!»

Телеканал НТВ объявил имена участников пятого юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). По традиции за звание «суперстара» будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. В этом году на сцену поднимутся: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Лена Катина: «Несколько лет назад меня уже звали в шоу «Суперстар!», но тогда что-то не срослось, поэтому, когда поступило повторное предложение, то я сразу согласилась. Из-за декрета у меня был долгий перерыв в работе и сейчас мне хочется вернуться на сцену. «Суперстар!» – отличный проект, где ты исполняешь песни других артистов, но, в отличие от «Маски» и «Шоу Аватар», в которых я участвовала, не скрывая свою личность. Этот проект для меня своеобразный выход из зоны комфорта, потому что не со всем репертуаром ты хорошо знаком, но при этом хочешь его попробовать. Члены моей семьи очень любят «Суперстар!» и показывали мне выступления коллег, поэтому теоретически я знаю, что будет происходить на проекте».

Азиза: «Моё первое появление на сцене «Суперстара!» было 17 лет назад, тогда я стала абсолютной победительницей этого конкурса. Поэтому предложение об участии в возрождённом шоу я ожидала получить намного раньше. Некоторые мои коллеги появлялись в проекте дважды. Какое-то время я продолжала ждать и следить за шоу, но последние сезоны уже не наблюдала за ним. Я перестала смотреть телевизор, слушать радио, переключилась на другие дела, стала заниматься духовными практиками и расширением своего сознания. Теперь я уже ничего ни от кого не жду. Члены жюри нынешнего проекта не исключение. Если они вдруг захотят судить моё творчество жёстко, то это их дело и не станет для меня проблемой, главное, чтобы у них на это хватило… профессионализма».

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Сергей Челобанов: «Когда меня пригласили принять участие в новом сезоне шоу, я подумал: «Почему бы и нет?» Сомнений не было, ведь в 2007-м я уже участвовал в проекте и хорошо знаю эту кухню. Мне комфортно работать с замечательной командой «Суперстара!», нравится красивая картинка, профессиональные номера и стилистика ведения шоу. Что касается оценок от жюри – я профессионально выполняю свою работу, а что мне за неё поставят, мне мало интересно. Мне уже седьмой десяток, о каких обидах может идти речь, я даже в молодости ни на кого не обижался. Дело в самом участии: мне важен процесс и возможность повидаться с другими артистами, некоторые из которых мои давние друзья. А ещё у меня растёт маленький сынишка, ему девять лет, и я, честно признаюсь, хочу чаще появляться в эфире и давать концерты».

Маргарита Суханкина: «Я мгновенно согласилась принять участие в «Суперстаре!». Я уже появлялась в проекте почти 17 лет назад и помню, насколько это было интересно. Это шоу делается очень ярко, красиво, богато и по-честному, начиная от номеров и костюмов, заканчивая оформлением сцены, светом и звуком. Мне кажется, такие проекты создаются, чтобы и участники, и зрители получали удовольствие от всего происходящего. Поэтому, конечно, выступать здесь – огромное счастье и радость. Все предыдущие годы я наблюдала за проектом. Безумно интересно вновь видеть на сцене артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. Дай Бог этому шоу долгих лет существования, я следила, слежу и продолжу следить за ним».

Ксения Георгиади: «Телевизионное шоу «Суперстар!» очень популярно, его любят и ждут немало и моих знакомых. Я тоже смотрела и получала огромное удовольствие от того, как здорово всё поставлено, снято, спето! Мои друзья, которые уже принимали участие в шоу, много раз говорили: «Ксения, а почему ты не участвуешь? Ты знаешь, там такая команда, там так хорошо относятся к артистам, там такая атмосфера!». В один прекрасный день мне позвонили из проекта «Суперстар!». Обычно я не отвечаю на незнакомые номера, но в этот раз сам Бог велел поднять трубку. Я, конечно, очень обрадовалась от предложения поучаствовать в шоу, хотя в душе было немного страшно. На встрече с Вадимом Такменёвым я почувствовала, что я действительно нужна! Для меня это было очень важно».

В этом году в роли звёздных жюри выступят телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха. Нововведение юбилейного сезона – в каждом выпуске к постоянным звёздным судьям будет присоединяться один из участников прошлых сезонов «Суперстара!».

Лера Кудрявцева: «Ощущения от начала съёмок нового сезона шоу «Суперстар!» у меня просто прекрасные! Я очень скучала, обожаю этот проект, если коротко, то я просто кайфую. Я всегда за то, чтобы участники не стояли на месте и радовали нас перевоплощениями. Уверена, нам – жюри – будет непросто, потому что за победу борется крайне сильный состав «суперстаров». Я удивлена, что некоторые артисты вообще попали к нам на шоу, потому что они достаточно молодые. Всегда, в любом сезоне, есть участники, которым ты симпатизируешь больше. Я пытаюсь уйти от этого, чтобы не быть предвзятой, но если какой-то артист больше остальных нравился мне раньше, то у меня к нему будет больше внимания, но вместе с тем и больше ожиданий».

Стас Пьеха: «Для меня это четвёртый сезон в качестве члена жюри шоу «Суперстар!». Мне уже настолько привычна эта атмосфера, здесь уютно, как дома! Я всегда иду на «Суперстар!», как на самое тёплое, весёлое, домашнее и хорошее мероприятие! Я могу отказаться от съёмок в каких-то других программах, но от этого шоу я никогда не отказываюсь, потому что здесь замечательно, вся команда проекта – это мои друзья. Все артисты разноплановые. Мне кажется, невозможно предугадать, что будет происходить в шоу: кто из участников будет здорово петь, кто — капризничать. Но я думаю, что нас ждут интересные открытия, ведь в предыдущих сезонах было несколько участников, которые сильно удивляли вокально и актёрски!».

Ведущими проекта выступят Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

Фото в тексте: НТВ