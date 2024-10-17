НТВ объявил дату премьеры третьего сезона «Шоу Аватар»

3 ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера третьего сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

В этом сезоне на сцене «Шоу Аватар» выступят 12 цифровых аватаров, имена которых традиционно будут объявлены за несколько дней до премьеры. От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звёзд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

В роли звёздных членов жюри выступят певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов и певец Марк Тишман. Имена ещё двух членов жюри будут объявлены на онлайн-презентации третьего сезона, которая пройдёт 1 ноября эксклюзивно в VK Видео.

Сергей Лазарев: «“Шоу Аватар” – это что-то невообразимое, непривычное для российского телевидения! Я в восторге от того, что снова присоединюсь к проекту в качестве члена жюри! Поражает и техническая сторона проекта, и таланты участников! Надеюсь, что в новом сезоне мы увидим и хорошо знакомых артистов в неожиданных образах, и молодых звёзд отечественной эстрады! Участникам хочется пожелать: не бойтесь экспериментов, позвольте аватару — вашему цифровому альтер-эго — действовать за вас, вести вас к победе! Разгадать, кто скрывается за аватаром, с каждым сезоном становится всё сложнее, участники маскируются всё лучше и лучше. Впрочем, я надеюсь, что интуиция поможет мне узнать коллег».

В новом сезоне правила «Шоу Аватар» останутся неизменными. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу. Если же звёздные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше. Как и в прошлом сезоне, будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съёмок, а сопровождать их от дома и до съёмочного павильона будут охранники.

Тимур Батрутдинов: «Я уверен, третий сезон «Шоу Аватар» будет ярким, фееричным и незабываемым, впрочем, как и предыдущие два сезона! Самое главное, что отличает нас от других шоу – это атмосфера, которая создаётся участниками, ведущим и жюри. Конечно, жаль, что в новом сезоне не будет Емели! Из-за того, что я сразу узнал в нём Гарика Харламова, он спел всего одну песню. До сих пор не могу себе этого простить! Аватарам хочется пожелать: обманывайте нас так, как только сможете! И не бойтесь экспериментировать! Ну а я, в свою очередь, бережно собрал все ошибки двух сезонов и с трепетом несу их в третий сезон! До встречи, дорогой зритель, мне понадобится ваша помощь!»

Марк Тишман: «В третьем сезоне шоу «Аватар» я жду удивлений, широко открытых глаз от восторга, горячих споров с коллегами по жюри, юмора, музыкальных откровений и открытий. Очень хочу, чтобы какие-то хорошо знакомые артисты проявили себя совершенно с неожиданной стороны. Талант – единственная новость, которая всегда нова! Мне кажется, что в новом сезоне мы познакомимся с новыми очень интересными музыкальными персоналиями, в которых влюбимся всей страной! Аватарам советую отнестись крайне серьёзно к секретности проекта, не говорите никому об участии в шоу и не показываете своего лица в съемочном павильоне – такой кайф и нам, и зрителям удивляться, угадывать – просто детский восторг! Ну, и, конечно, отдайтесь, доверьтесь, креативной команде проекта и пойте то, что никогда не пели, и так, как не делали никогда раньше. Я пока думаю над новой тактикой отгадывания аватаров, но, возможно, в этот раз тактика будет в её отсутствии – слушать, смотреть в оба и идти за интуицией».

Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В преддверии нового сезона «Шоу Аватар» телеканал НТВ выпустил официальный тизер проекта, главным героем которого стал цифровой образ ведущего в разных образах и костюмах.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».