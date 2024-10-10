НТВ и Иви показали первые материалы драмы «Оперативная память» со Смоляковым и Сапрыкиным

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Иви представили тизер-трейлер детективной драмы «Оперативная память», производством которого занималась компания «ВайТ Медиа». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала развернётся вокруг майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра Соломатина: именно ему следователь передаёт опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром. Главные роли в картине исполнят народный артист России Андрей Смоляков и популярный актёр Кузьма Сапрыкин.

Опытный майор Багрышев (Андрей Смоляков) ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина (Кузьма Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера ещё больше усугубляют его положение — Багрышев понимает, что ему придётся уйти в отставку.

Майор — настоящая легенда оперативного розыска, и именно у него Соломатин хочет учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы.

Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажёру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.