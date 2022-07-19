7info

Новым начальником Рязанского УФСБ станет силовик из Башкирии — СМИ

Начальником Управления ФСБ России по Рязанской области станет Алексей Пахолков, пишет «Новая газета Рязань», ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным издания, занимавший эту должность в течение 5 лет Сергей Ерофеев выбирает новое место службы. Ему предложили должность в одном из управлений за Уралом, место в Академии ФСБ. Не исключён переход опытного руководителя на гражданскую должность.

Пахолков, по информации журналистов, на прошлой неделе принимал дела, его представят в ближайшее время. До назначения в Рязань работал заместителем начальника УФСБ Башкортостана.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7