Начальником Управления ФСБ России по Рязанской области станет Алексей Пахолков, пишет «Новая газета Рязань», ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным издания, занимавший эту должность в течение 5 лет Сергей Ерофеев выбирает новое место службы. Ему предложили должность в одном из управлений за Уралом, место в Академии ФСБ. Не исключён переход опытного руководителя на гражданскую должность.

Пахолков, по информации журналистов, на прошлой неделе принимал дела, его представят в ближайшее время. До назначения в Рязань работал заместителем начальника УФСБ Башкортостана.