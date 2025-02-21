Новый выпуск шоу «Конфетка»: Роман Каграманов дебютирует в жюри

В субботу, 22 февраля, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Конфетка» (16+), где звезды российской эстрады превращают непопулярные песни из интернета в настоящие хиты. В этом выпуске к постоянному члену жюри Тимуру Родригезу присоединятся Мари Краймбрери и Роман Каграманов, для которого это станет первым опытом в роли судьи.

«Я никогда в жизни не сидел в жюри, и это мой первый раз», – поделится Роман.

Несмотря на дебют, блогер быстро освоится, хотя и не без волнения. В какой-то момент он забудет о нервах, заметив длинные ноги одной из участниц.

«Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на эту потрясающую фигуру. Я продаю фигуру нашей исполнительницы. Я продаю ноги нашей исполнительницы. Фигура – топ», – с юмором отметит Каграманов. Реклама

Мари Краймбрери не останется в стороне и прокомментирует: «Ой, Рома, кто на музыку, а кто на ножки».

Зрителей ждут яркие номера, неожиданные решения жюри и, конечно, победа одного из участников. Новый выпуск «Конфетки» (16+) в в 21:00.