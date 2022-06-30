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Четверг, 30 июня, 2022

Новый рязанский закон позволит достроить проблемные объекты

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Татьяна Проводина

Новый рязанский закон позволит достроить проблемные объекты

Фото с сайта Рязанской областной думы

Рязанская областная дума приняла закон, который позволит достроить проблемные объекты.

Документ, принятый на заседании 29 июня, касается жилых домов, срок сдачи квартир в которых был нарушен. Просрочка составляет до нескольких лет. Минстрой региона сообщил, что один объект не получится достроить с помощью Фонда развития территорий. Это совместная инициатива врио губернатора Павла Малкова и областного прокурора Ивана Панченко, – сообщает сайт Рязанской облдумы.

С помощью принятого закона для завершения строительства привлекут нового инвестора и восстановят права дольщиков.

Порядок субсидирования новых застройщиков определит правительство Рязанской области. При формировании областного бюджета на 2023 год предусмотрят необходимые средства — 10 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Фото с сайта Рязанской областной думы
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