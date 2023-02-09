Новый метеорологический радиолокатор заработал в Рязанской области

В Рязанской области ввели в эксплуатацию радиолокатор ДМРЛ-С в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На торжественной церемонии запуска выступили глава Росгидромета Игорь Шумаков и губернатор Павел Малков.

Радиус охвата нового радиолокатора – 250 км, цикличность наблюдения – каждые 10 минут. Создано оборудование исключительно из отечественных комплектующих.

Игорь Шумаков: «Это позволит сделать жизнь рязанцев безопаснее. Радиолокатор позволяет видеть все неблагоприятные явления в радиусе работы. Радиолокационная информация существенно дополняет получаемые данные других наземных и космических средств наблюдения»

Губернатор Рязанской области назвал запуск очень важным шагом для экономики и промышленности региона.

Павел Малков: «Мы сможем чувствовать себя более безопасно, но самое главное – несмотря на санкции, мы продолжаем технологическое развитие, создавая современные средства гидрометеорологической безопасности»

Всего в России сейчас установлено 52 отечественных радиолокатора ДМРЛ-С, 6 из них в ЦФО, один из которых – в Рязани. Данные наблюдений используют в оперативной работе прогностических подразделений Росгидромета, МЧС России, органов власти, а также в различных секторах экономики и в транспортной сфере.

Ввод в эксплуатацию современного радиолокатора существенно повысит уровень гидрометеорологической безопасности Рязанской области, – пишут «Рязанские ведомости».