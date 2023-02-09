Новый метеорологический радиолокатор заработал в Рязанской области

В Рязанской области ввели в эксплуатацию радиолокатор ДМРЛ-С в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На торжественной церемонии запуска выступили глава Росгидромета Игорь Шумаков и губернатор Павел Малков.
Радиус охвата нового радиолокатора – 250 км, цикличность наблюдения – каждые 10 минут. Создано оборудование исключительно из отечественных комплектующих.
Губернатор Рязанской области назвал запуск очень важным шагом для экономики и промышленности региона.
Всего в России сейчас установлено 52 отечественных радиолокатора ДМРЛ-С, 6 из них в ЦФО, один из которых – в Рязани. Данные наблюдений используют в оперативной работе прогностических подразделений Росгидромета, МЧС России, органов власти, а также в различных секторах экономики и в транспортной сфере.
Ввод в эксплуатацию современного радиолокатора существенно повысит уровень гидрометеорологической безопасности Рязанской области, – пишут «Рязанские ведомости».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram