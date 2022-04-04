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Понедельник, 4 апреля, 2022

Новый логистический парк будет создан в Рязанском районе

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Новый логистический парк будет создан в Рязанском районе

7info

Территория новой инвестиционной площадки займет не менее 150 гектаров, а ее главными преимуществами станут близость к федеральной трассе М5 «Урал» и грузовой железнодорожной станции «Листвянка», а также транспортно-логистическому хабу, который расположится на базе бывшего аэропорта «Протасово». Об этом сказал зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании Инвестиционного комитета, которое провел 4 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Новый логистический парк будет создан в Рязанском районе
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По словам Артема Никитина, в настоящее время министерство имущественных и земельных отношений проводит аудит земельных участков для последующего межевания и оформления.

«Мы в самом начале работы над созданием этой площадки. Но богатый опыт, который мы приобрели с индустриальным парком «Рязанский» поможет нам организовать работу максимально четко и в кратчайшие сроки запустить эту площадку», – отметил зампред регионального правительства, комментируя дальнейший ход работ.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы деятельности инвестиционных уполномоченных муниципалитетов и рабочих групп, созданных при Инвестиционном комитете в рамках внедрения в Рязанской области Регионального инвестиционного стандарта 2.0.

Новый логистический парк будет создан в Рязанском районе

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