Новый логистический парк будет создан в Рязанском районе

Территория новой инвестиционной площадки займет не менее 150 гектаров, а ее главными преимуществами станут близость к федеральной трассе М5 «Урал» и грузовой железнодорожной станции «Листвянка», а также транспортно-логистическому хабу, который расположится на базе бывшего аэропорта «Протасово». Об этом сказал зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании Инвестиционного комитета, которое провел 4 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По словам Артема Никитина, в настоящее время министерство имущественных и земельных отношений проводит аудит земельных участков для последующего межевания и оформления.
В ходе заседания также были рассмотрены вопросы деятельности инвестиционных уполномоченных муниципалитетов и рабочих групп, созданных при Инвестиционном комитете в рамках внедрения в Рязанской области Регионального инвестиционного стандарта 2.0.