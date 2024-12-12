Мэрия рассказала, как отпразднуют Новый год в Рязани

Представлена афиша новогодних мероприятий, которые пройдут в Рязани в конце декабря-начале января. Программу торжеств опубликовало управление культуры горадминистрации.

Новогодние торжества в Рязани стартуют 20 декабря. В этот день в Лесопарке в 16 часов откроется проект «Русская зима». Запланирована развлекательная программа для всей семьи, откроется выставка картин, посвящённых зиме, которые являются копиями полотен, представленных в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина.

На Лыбедском бульваре в этот день начнёт работать каток.

Новогодние программы запланированы в различных культурных учреждениях и локациях города. Среди них – Рязанская ВДНХ и в Нижний городской сад, МКЦ, ЦПКиО, в арт-центр «Город», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», «Вдохновение».

Пройдут в канун Нового года и в новогодние каникулы различные спортивные мероприятия. Например, открытый чемпионат и первенство Рязани по лыжным гонкам, фестиваль «Хоккей в валенках», вечерняя новогодняя лыжная гонка, соревнования «Рязанская зима 2024».