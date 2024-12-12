Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Мэрия рассказала, как отпразднуют Новый год в Рязани

Дата публикации

Валерия Мединская

Представлена афиша новогодних мероприятий, которые пройдут в Рязани в конце декабря-начале января. Программу торжеств опубликовало управление культуры горадминистрации.

Новогодние торжества в Рязани стартуют 20 декабря. В этот день в Лесопарке в 16 часов откроется проект «Русская зима». Запланирована развлекательная программа для всей семьи, откроется выставка картин, посвящённых зиме, которые являются копиями полотен, представленных в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина.

На Лыбедском бульваре в этот день начнёт работать каток.

Новогодние программы запланированы в различных культурных учреждениях и локациях города. Среди них – Рязанская ВДНХ и в Нижний городской сад, МКЦ, ЦПКиО, в арт-центр «Город», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», «Вдохновение».

Пройдут в канун Нового года и в новогодние каникулы различные спортивные мероприятия. Например, открытый чемпионат и первенство Рязани по лыжным гонкам, фестиваль «Хоккей в валенках», вечерняя новогодняя лыжная гонка, соревнования «Рязанская зима 2024».

Мэрия рассказала, как отпразднуют Новый год в Рязани

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Команда КВН «Чернокнижник» выступила на юбилее института естественных наук РГУ

В пятницу, 6 декабря, во Дворце молодёжи в Рязани свой юбилей отпраздновал институт естественных наук Рязанского госуниверситета имени Есенина.
Новости Рязани и области

Состоялся VIII Форум добровольцев Рязанской области

Были подведены итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и областного конкурса «Марафон добрых дел».
Новости Рязани и области

Рязанка вошла в число победителей проекта «Россия – страна возможностей» – «СпортТрек»

Рязанка Наталья Кузькина заняла первое место в номинации «Адаптивные виды спорта».