Новый детский сад построят в Захаровском районе до конца года

В Захаровском районе до конца 2023 года построят новый детский сад, сообщил сайт правительства Рязанской области.

Вопрос строительства обсудили на заседании правительства региона 24 января.

Губернатор Павел Малков поднял тему строительства нового здания Захаровского детского сада № 1. Просьба об этом прозвучала в ходе поездки в район.

Первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов рассказал, что район получил из регионального бюджета свыше 173 миллионов рублей. На них построят и оснастят новый детский сад.

Павел Малков поручил контролировать работы и не допустить срыва сроков строительства.