Вторник, 31 января, 2023
7info

Новый детский сад построят в Захаровском районе до конца года

На главнуюНовости Рязани

В Захаровском районе до конца 2023 года построят новый детский сад, сообщил сайт правительства Рязанской области.

Вопрос строительства обсудили на заседании правительства региона 24 января.

Губернатор Павел Малков поднял тему строительства нового здания Захаровского детского сада № 1. Просьба об этом прозвучала в ходе поездки в район.

Первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов рассказал, что район получил из регионального бюджета свыше 173 миллионов рублей. На них построят и оснастят новый детский сад.

Павел Малков поручил контролировать работы и не допустить срыва сроков строительства.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации