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Среда, 6 июля, 2022

Новый аппарат УЗИ появился в Перинатальном центре

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Татьяна Проводина

Новый аппарат УЗИ появился в Перинатальном центре

В Перинатальном центре появился новый аппарат УЗИ.

В распоряжении врачей медико-генетической консультации Перинатального центра теперь есть диагностический комплекс для исследований строения головного мозга, работы внутренних органов, функционирования сосудов, сканирования центральной нервной системы плода.

Аппарат с современной оптикой позволяет точно определить размеры органов, увидеть их послойно и даже продолжить диагностику после завершения обследования.

Медико-генетическая консультация принимает женщин, у которых есть риск рождения ребёнка с пороком развития. Таких пациенток направляют в Перинатальный центр.

Оборудование приобретено по государственной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи», – сообщает минздрав Рязанской области.

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