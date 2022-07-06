Новый аппарат УЗИ появился в Перинатальном центре

В Перинатальном центре появился новый аппарат УЗИ.

В распоряжении врачей медико-генетической консультации Перинатального центра теперь есть диагностический комплекс для исследований строения головного мозга, работы внутренних органов, функционирования сосудов, сканирования центральной нервной системы плода.

Аппарат с современной оптикой позволяет точно определить размеры органов, увидеть их послойно и даже продолжить диагностику после завершения обследования.

Медико-генетическая консультация принимает женщин, у которых есть риск рождения ребёнка с пороком развития. Таких пациенток направляют в Перинатальный центр.

Оборудование приобретено по государственной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи», – сообщает минздрав Рязанской области.