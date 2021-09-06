Новые тренеры и «спецбригады»: с рязанцами поделились планами на предстоящий хоккейный сезон

В четверг, 2 сентября, во дворце спорта «Олимпийский» хоккейный клуб «Рязань», молодёжный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» и региональная Федерация хоккея провели совместную пресс-конференцию. Их представители поделились планами на новый сезон, который стартовал в эту субботу, 5 сентября, с матча ХК «Рязань» против пензенского «Дизеля».

Первая наша задача, глобальная, – уверенно войти в плей-офф, затем – будем стараться бороться за высокие награды, – признаётся новый тренер ХК «Рязань» Владимир Баев. – Болельщики отметили игру в прошлом сезоне: она смотрелась целостно, но временами не хватало сыгранности, командных действий. Всё-таки на предсезонной подготовке нужно делать акцент на содержании игры. А если игра есть, то и результат будет.

Напомним, в прошлом сезоне команда заняла 15 место в регулярном чемпионате и вышла в 1/8 финала плей-офф, где проиграла сопернику. В чемпионате ВХЛ ХК «Рязань» выступает уже более десяти лет.

Перед стартом нового сезона руководство клуба и тренерский штат провели работу по выявлению ошибок. Говоря о составе команды, стоит отметить, что в неё вошли 8 рязанцев. Кроме стандартных пятёрок, сформированы «спецбригады» игроков для защиты в меньшинстве и для реализации большинства.

Состав команды подобран «в обсуждении», по каждому игроку принято взвешенное решение, – рассказывает главный тренер ХК «Рязань».

Для «Рязани-ВДВ» сезон 2021/2022 станет третьим по счёту. В прошлом сезоне «молодёжке» удалось себя проявить: команда заняла 3-4 место. У молодёжной команды, как и у взрослой, в новом сезоне новый тренер. Теперь «молодёжкой» руководит Артём Седунов.

Для нас главная задача – подготовка кадров для взрослой команды, – считает Седунов. – Мы хотим, чтобы ребята уходили от нас конкурентноспособными. Вторая задача, турнирная, — выступить не хуже, чем в прошлом сезон, и по возможности лучше.

В период предсезонной подготовки «Рязань-ВДВ» сыграла четыре товарищеских матча, в плане – ещё два. Кстати, за время подготовки к новому сезону команда обновилась почти на 80%. По мнению главного тренера, удалось подобрать эффективный состав. Теперь проводится работа по сплочению. В составе молодёжной команды также много рязанцев – 11 человек

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов пожелал командам успехов и напомнил, что, кроме хоккея профессионального, любительский в Рязани имеет много сторонников. По его мнению, игра любителей – на высоте.

У нас 44 любительские команды. Это абсолютный рекорд по стране. Мы представляем три дивизиона. На сегодняшний день около 800 человек – в стартовых протоколах, — рассказал Смирнов.

По его словам, важна взаимосвязь любительского спорта и профессионального.

Любители смотрят на мастеров, дети следят за игрой «молодёжки», пополняются наши спортивные школы. В регионе готовят хоккеистов в ДС «Олимпийский» и в школе в Сасове, открыт новый комплекс «Айсберг». Хоккей развивается, поднимается. Надеемся, что так и будет, — добавил Олег Смирнов.