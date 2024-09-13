Новые разновидности коронавируса: что известно, какие симптомы

В России стремительно растёт новая волна COVID-19, связанная с появлением вариантов вируса, которые легко обходят иммунитет, сформированный как прошлым заражением, так и вакцинацией. Варианты, относящиеся к семейству с названием «Флирт» (FLiRT), демонстрируют способность быстро распространяться, что привело к резкому увеличению заболеваемости в 68 регионах страны, пишет «Московский комсомолец».

Несмотря на жаркую и засушливую погоду в центральной части России, респираторные вирусы, включая новые штаммы COVID-19, активно распространяются с начала августа. Симптомы болезни разнообразны: от высокой температуры и сильной слабости до суставных болей, а также, у некоторых, желудочно-кишечных нарушений. Многие отмечают упадок сил и отсутствие аппетита. Например, 22-летний москвич Андрей, который болеет вместе с семьей, описал, что у него началась высокая температура, но затем появились сильные боли в спине, руках и ногах.

Роспотребнадзор сообщил, что распространение новых штаммов COVID-19, в частности, KP.3 и LB.1, увеличилось в 2,5 раза за последние несколько недель. В связи с этим уровень госпитализаций по стране значительно вырос, особенно после начала учебного года, когда вирус стал распространяться в детских и студенческих коллективах. С 2 по 8 сентября было госпитализировано 3166 человек, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Молекулярный биолог Ольга Матвеева отмечает, что, несмотря на рост заболеваемости, в столице маски практически никто не носит, а тестирование на COVID-19 сильно сократилось. Однако даже ограниченные данные подтверждают рост инфекций. Примерно 7% выявленных случаев требуют госпитализации, что, по сравнению с пиком эпидемии 2021 года, меньше, но всё же вызывает беспокойство.

В других странах, таких как США, ситуация ещё серьёзнее. Там ежедневно заражаются около миллиона человек, а школьников уже начали переводить на дистанционное обучение. Вирус стал распространяться гораздо быстрее, чем в первые годы пандемии, и эксперты предупреждают, что пик заболеваемости в России тоже уже близок.

Основные рекомендации экспертов — это сокращение социальных контактов и ношение масок в общественных местах. Несмотря на то, что использование масок может вызвать недоумение у окружающих, это один из эффективных способов снизить риск заражения.