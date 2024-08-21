Среда, 21 августа, 2024

Новые надбавки к пенсиям: что изменится для инвалидов и пожилых с 2025 года

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

С 1 января 2025 года в России изменится система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Вместо существующих выплат в размере 1200 рублей, которые сейчас получают люди, ухаживающие за этими категориями граждан, Социальный фонд введёт автоматические надбавки к пенсиям самих инвалидов и пожилых людей в том же размере. Эти надбавки будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией, что позволит ежегодно увеличивать выплаты, сообщает сайт Соцфонда РФ.

В настоящее время выплаты в размере 1200 рублей назначаются по заявлению лица, осуществляющего уход, с обязательным письменным подтверждением от подопечного. Деньги начисляются вместе с пенсией того, за кем ухаживают.

С нового года такой порядок будет упразднён. Надбавка в размере 1200 рублей будет автоматически добавляться к пенсии всех граждан, являющихся инвалидами I группы или достигших 80 лет. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров для этого не потребуется, и сведения о человеке, который осуществляет уход, предоставлять не придётся.

Подобные изменения коснутся и выплат в размере 1200 рублей, которые получают трудоспособные неработающие лица, ухаживающие за инвалидами с детства I группы (за исключением родителей и опекунов). С 1 января 2025 года эта сумма будет добавлена к пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. При этом выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, останутся неизменными и будут продолжать действовать по прежним правилам.

С 1 января 2025 года Социальный фонд будет оформлять надбавки за уход непосредственно к пенсии граждан, требующих ухода, будь то страховая пенсия или пенсия по государственному пенсионному обеспечению (включая социальную пенсию). Сумма в 1200 рублей будет добавлена к фиксированной выплате к пенсии, и если человек получает две пенсии, доплата будет назначена к одной из них. Надбавки будут индексироваться одновременно с пенсиями, в те же сроки и по тем же правилам. Выплаты для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, нуждающимися в постороннем уходе, продолжатся до окончания установленных периодов, но новые выплаты для этой категории назначаться больше не будут.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Фабрика процессов» научит рязанцев повышать эффективность сотрудников

Сырский в докладе случайно вскрыл ложь Киева

Сын Юрия Никулина рассказал удивительный факт об отце

В Белгороде прогремели взрывы

В русле конструктивных идей

Доброволец опубликовал видео с убитыми мирными жителями Курской области

Исчез вышедший на свободу серийный убийца по кличке «Домодедовский упырь»

Жителям Ярославля пообещали «адскую» зиму

Медведев рассказал, что ждет Украину после нападения на Курскую область

Серийный убийца «Домодедовский упырь» пропал после выхода на свободу — SHOT

В «Арт Кварталах» от «Мармакс» реализуют масштабный проект по благоустройству

Миронов день: традиции, приметы и запреты на 21 августа