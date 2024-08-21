Новые надбавки к пенсиям: что изменится для инвалидов и пожилых с 2025 года

С 1 января 2025 года в России изменится система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Вместо существующих выплат в размере 1200 рублей, которые сейчас получают люди, ухаживающие за этими категориями граждан, Социальный фонд введёт автоматические надбавки к пенсиям самих инвалидов и пожилых людей в том же размере. Эти надбавки будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией, что позволит ежегодно увеличивать выплаты, сообщает сайт Соцфонда РФ.

В настоящее время выплаты в размере 1200 рублей назначаются по заявлению лица, осуществляющего уход, с обязательным письменным подтверждением от подопечного. Деньги начисляются вместе с пенсией того, за кем ухаживают.

С нового года такой порядок будет упразднён. Надбавка в размере 1200 рублей будет автоматически добавляться к пенсии всех граждан, являющихся инвалидами I группы или достигших 80 лет. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров для этого не потребуется, и сведения о человеке, который осуществляет уход, предоставлять не придётся.

Подобные изменения коснутся и выплат в размере 1200 рублей, которые получают трудоспособные неработающие лица, ухаживающие за инвалидами с детства I группы (за исключением родителей и опекунов). С 1 января 2025 года эта сумма будет добавлена к пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. При этом выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, останутся неизменными и будут продолжать действовать по прежним правилам.

С 1 января 2025 года Социальный фонд будет оформлять надбавки за уход непосредственно к пенсии граждан, требующих ухода, будь то страховая пенсия или пенсия по государственному пенсионному обеспечению (включая социальную пенсию). Сумма в 1200 рублей будет добавлена к фиксированной выплате к пенсии, и если человек получает две пенсии, доплата будет назначена к одной из них. Надбавки будут индексироваться одновременно с пенсиями, в те же сроки и по тем же правилам. Выплаты для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, нуждающимися в постороннем уходе, продолжатся до окончания установленных периодов, но новые выплаты для этой категории назначаться больше не будут.