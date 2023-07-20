Четверг, 20 июля, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Новые автобусы в Рязани прошли дополнительную проверку

7info
Фото: администрация Рязани

Новые автобусы МУП «УРТ» прошли дополнительную проверку, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В связи с жалобой жителей на протекающую крышу в новом автобусе, курсирующем по маршруту № 13, специалисты МУП «УРТ» провели проверку транспортного средства. В ходе обследования выяснилось, что влага протекает через систему кондиционирования из-за некачественно выполненного уплотнения при установке оборудования.

Автобус находится на гарантии. Производитель устранит неполадку в рамках гарантийных обязательств в течение недели.

— Остальные новые автобусы также прошли дополнительную проверку. Все автобусы исправны и проходят ежедневный технический контроль перед выходом на линию, — говорится в сообщении.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мужчина убил топором и расчленил жену в Омской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Казанская Летняя 21 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

21 июля православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей матери.

Рязанец пожаловался на протекающую крышу нового автобуса

В новом автобусе, работающем на маршруте № 13 в Рязани, протекла крыша. Об этом в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщил рязанец.

Скопинский район отправил воду для бойцов СВО

В этот раз ребятам доставят порядка двух тонн бутилированной питьевой воды, сообщила районная администрация.

В убийстве 11-летнего школьника в Москве признался его знакомый

Напомним, труп школьника с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в одном из парков Москвы.

Погибшая при атаке беспилотника в Крыму девочка встречала с подругой рассвет

По данным источника, БПЛА попал в магазин «Метро» в Раздольном, когда девочка-подросток проходила мимо.

Вечером 20 июля в Рязанской области можно увидеть северное сияние

Вечером 20 июля в Рязанской области появится возможность увидеть северное сияние, сообщает группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

Убивший женщину кувалдой рецидивист выходит на свободу после 10 лет колонии

39-летний кузбасский убийца из Калтана после освобождения из колонии будет 10 лет находиться под надзором

Австралия ввела новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии.

Кому и как пересчитают пенсии с 1 августа

По словам эксперта, такие действия проводятся ежегодно. Максимальный размер увеличения выплат — стоимость 3 пенсионных баллов.

Tele2 проанализировала, какими сервисами онлайн-знакомств пользуются россияне

Российский оператор мобильной связи проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка.

Мужчина задавил сына, направив машину в толпу людей — Следком

По версии следствия, преступление совершено 5 сентября 2022 года в селе Усугли.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации