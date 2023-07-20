Новые автобусы в Рязани прошли дополнительную проверку

Новые автобусы МУП «УРТ» прошли дополнительную проверку, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В связи с жалобой жителей на протекающую крышу в новом автобусе, курсирующем по маршруту № 13, специалисты МУП «УРТ» провели проверку транспортного средства. В ходе обследования выяснилось, что влага протекает через систему кондиционирования из-за некачественно выполненного уплотнения при установке оборудования.

Автобус находится на гарантии. Производитель устранит неполадку в рамках гарантийных обязательств в течение недели.

— Остальные новые автобусы также прошли дополнительную проверку. Все автобусы исправны и проходят ежедневный технический контроль перед выходом на линию, — говорится в сообщении.