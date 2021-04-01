Новую маршрутную сеть запустят в Белгороде в 2022 году

В 2022 году в Белгороде запустят новую маршрутную сеть. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на директора «Единой транспортной компании» Александра Васильченко.

Такое заявление гендиректор сделал в среду, 31 марта. Тогда Васильченко отвечал на вопросы белгородцев, которых, в основном, беспокоила транспортная доступность микрорайонов ИЖС.

— Обновление уже запланировано. Частично работы проведут в 2021 и 2022 годах. Решение о переносе мы приняли из-за необходимости учесть мнение большего количества местных жителей, — заметил гендиректор «ЕТК».

Васильченко подчеркнул, что речь идет о всей сети, а не об одном маршруте. Сроки переносятся из-за того, что необходимо учесть мнение большего числа жителей.